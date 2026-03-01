Atalanta, Scalvini: "Dobbiamo cavalcare l'onda della vittoria in Champions League"

Le parole di Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Sassuolo: "Il mister è stato subito bravo, storicamente abbiamo sempre fatto fatica dopo grandi vittorie in Europa. Abbiamo preparato la partita come sempre, proveremo a cavalcare l'onda di questa vittoria".

Le insidie della gara di oggi?

"Sono una grande squadra, hanno grandi giocatori davanti ed è molto forte. Si vede dai risultati che sta facendo. Dobbiamo dare il 100% per portare a casa i tre punti".