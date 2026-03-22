Atalanta, Scalvini: "Potevamo evitare qualche brivido nel finale"
Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha analizzato ai microfoni di Dazn il match vinto dalla Dea contro l'Hellas Verona.
Il commento sulla gara del difensore italiano.
"Potevamo evitare qualche brivido nel finale. Comunque le partite in Serie A sono tutte difficili e il Verona ha cercato di fare gol fino alla fine. Noi avevamo giocato mercoledì e c'era un po' di stanchezza".
Ecco di seguito, il tabellino di Atalanta-Hellas Verona.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (dal 76' Hien); Zappacosta, De Roon (Dall'88' Samardzic), Ederson (dal 63' Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere (dal 76'' Musah), Zalewski (dal 64' Raspadori); Krstovic. All.Raffaele Palladino.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro (dall'85' Bernede), Gagliardini (dal 66' Al Musrati), Harroui (dal 66' Suslov), Frese (dal 46' Oyegoke); Bowie (dal 78' Sarr), Orban. All. Paolo Sammarco.
Marcatori: 37’ Zappacosta (A).
Arbitro: Giovanni Ayroldi.
Ammoniti: Edmundsson (H), Valentini (H), Gagliardini (H), Hien (A).