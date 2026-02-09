Atalanta, Scalvini raggiunge quota 100 presenze: "Qui come una famiglia"

Giorgio Scalvini ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara tra Atalanta e Cremonese, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il difensore nerazzurro ha celebrato un traguardo personale significativo, toccando le 100 presenze in campionato con la maglia della Dea. Scalvini ha condiviso, poi, le proprie emozioni per questo risultato raggiunto davanti al pubblico di casa e ha analizzato il momento eccezionale della retroguardia atalantina, che nel 2026 ha subito una sola rete.

Oggi c'è un traguardo importante che festeggi proprio qui in casa, sono le 100 presenze con la maglia dell'Atalanta in Serie A. Che cosa significa per te?

"È fantastico. Sono cresciuto qui, quindi per me l'Atalanta è come una famiglia. È una grandissima felicità, anche un grande orgoglio. Sono felice di farlo qui davanti al nostro pubblico".

Spesso si chiede a qualcuno cosa non funziona in una squadra, invece io ti faccio questa domanda: cosa sta funzionando così bene in una difesa che nel 2026 ha preso soltanto un gol?

"Credo che sia un lavoro di tutta la squadra, non solo della difesa. Già dagli attaccanti, quando inizia il pressing, è importante per noi. Stiamo facendo bene, abbiamo un grandissimo portiere. Continuiamo su questa strada".