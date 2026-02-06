Atalanta, Scalvini: “Noi bravi nella sofferenza. C’è un aspetto che ci ripete sempre Palladino…”

Nonostante il risultato racconti un 3-0, gran parte dei meriti della vittoria dell’Atalanta ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, e conseguente approdo in semifinale, vanno ad una difesa pressoché perfetta per larghi tratti di gara nel contenere i tentativi bianconeri.

Proprio uno dei maggiori interpreti, Giorgio Scalvini, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club bergamasco al termine della partita: “Aver raggiunto la semifinale è fantastico. Siamo arrivati più volte vicini al traguardo ed è una competizione a cui teniamo particolarmente. Una vittoria perfetta, per 3-0 contro una squadra come la Juve”.

Siete stati sempre in partita pur soffrendo.

“Si, quando giochi con una squadra di qualità come la Juventus, che gioca bene e ha grandi giocatori, ci sta di soffrire. Noi dobbiamo essere bravi nella sofferenza e sfruttare le occasioni che si hanno. Oggi ci siamo riusciti”.

Il Mister ha parlato di partita perfetta.

“Era felice che abbiamo seguito ciò che ci aveva detto. Tutti abbiamo fatto una bella gara, anche chi è entrato. Il Mister ci sottolinea sempre come lo spirito, l’atteggiamento e l’unione di squadra dev’essere la cosa più importante”.