Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Scalvini, la redenzione oltre le difficoltà. Ora un nuovo capitolo con l'Atalanta

Scalvini, la redenzione oltre le difficoltà. Ora un nuovo capitolo con l'AtalantaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:45Serie A
Filippo Davide Di Santo

“Il mio giocare è resurrezione, questa è la mia redenzione”. Parafrasare Lowlow per capire quanto, nonostante le difficoltà, molte volte la redenzione arriva proprio da ciò che si è capaci di fare meglio: nel caso di Giorgio Scalvini, il gioco del pallone seppur sia stato esso a fargli attraversare uno dei momenti più delicati della sua vita.

L’infortunio al crociato di due anni fa che gli ha negato la convocazione agli Europei proprio dopo aver vinto l’Europa League è soltanto un lontano ricordo, così come lo sono le incertezze e le prestazioni sottotono e precauzionali dello scorso anno. Scalvini all’Atalanta ha ritrovato l’alba di un tempo, dove le montagne da scalare e le difficoltà fanno meno paura grazie alla consapevolezza di saper trovare il lato positivo nelle cose senza mai mollare.

Giorgio cominciava la stagione con una sola parola in mente: riscatto! L’inizio è stato in salita, segnato da alcune lacune e da quegli acciacchi che lo hanno condizionato non poco nel periodo con Juric: ben 6 partite saltate nelle prime 11 gare. Tanti stop e tante cure, fino ad arrivare a quella più significativa: l’incontro con mister Palladino. L'allenatore lo ha valorizzato, sottolineando che il suo recupero avrebbe portato nuova linfa e solidità alla retroguardia. Prima il recupero, poi la panchina e il ritorno a pieno regime iniziato dalla gara contro la Roma. Il suo gol in quell'occasione è stato emblematico tra liberazione e consapevolezza che stava iniziando una nuova “vita calcistica”.

Giorgio è migliorato molto non solo nell'impostazione, fase in cui è diventato più sicuro e propositivo, ma anche nel lavoro difensivo e soprattutto fisico: con lui in campo, da gennaio 2026, l’Atalanta ha subito soltanto un gol dove lui è 3° per palloni intercettati e 1° difensore per passaggi chiave. L’Atalanta gli ha dato fiducia e lui l’ha ripagata. Ora si guarda al presente sempre con la personalità che non lo ha mai abbandonato dai tempi di Gasperini. Certe esperienze prima ti fanno soffrire, poi ti fanno maturare per farti trovare, appunto, la redenzione.

Articoli correlati
Atalanta, Scalvini: “Noi bravi nella sofferenza. C’è un aspetto che ci ripete sempre... Atalanta, Scalvini: “Noi bravi nella sofferenza. C’è un aspetto che ci ripete sempre Palladino…”
Atalanta, Scalvini: "Bravi a capire la partita. Giochiamo da squadra" Atalanta, Scalvini: "Bravi a capire la partita. Giochiamo da squadra"
Atalanta, Scalvini: "Dobbiamo continuare così, vietato esser leziosi" Atalanta, Scalvini: "Dobbiamo continuare così, vietato esser leziosi"
Altre notizie Serie A
Roma, torna l’emergenza in attacco: si ferma anche Vaz, Malen diventa imprescindibile... Roma, torna l’emergenza in attacco: si ferma anche Vaz, Malen diventa imprescindibile
Possesso Hellas, efficacia Pisa: i numeri di uno scontro salvezza in equilibrio precario... Possesso Hellas, efficacia Pisa: i numeri di uno scontro salvezza in equilibrio precario
Il mercato non l'ha portato, Bologna sì: Allegri scopre un'alternativa a destra Il mercato non l'ha portato, Bologna sì: Allegri scopre un'alternativa a destra
Genoa, Amorim scalpita: De Rossi lo lancia ma predica calma, contro il Napoli sarà... Genoa, Amorim scalpita: De Rossi lo lancia ma predica calma, contro il Napoli sarà titolare?
Chivu, l'Inter e l'eterno presente. Testa al Sassuolo, senza slogan scudetto Chivu, l'Inter e l'eterno presente. Testa al Sassuolo, senza slogan scudetto
Scalvini, la redenzione oltre le difficoltà. Ora un nuovo capitolo con l'Atalanta... Scalvini, la redenzione oltre le difficoltà. Ora un nuovo capitolo con l'Atalanta
Lazio, quanti temi in sospeso: le domande non fatte a Fabiani Lazio, quanti temi in sospeso: le domande non fatte a Fabiani
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 febbraio
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 febbraio
2 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
3 Schuurs-Torino, è finita: risolto il contratto. Baroni: "Mediocrità? Parola inaccettabile"
4 Pisa, a Hiljemark non manca il coraggio: "Contro il Milan scenderemo in campo per vincere"
5 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
Immagine top news n.1 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Immagine top news n.2 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
Immagine top news n.3 Juventus, come cambia la lista UEFA dopo il mercato: entrano Boga e Holm, out in tre
Immagine top news n.4 Verona-Pisa 0-0, le pagelle: Montipò salva il punto, Durosinmi abbandonato, Orban lotta
Immagine top news n.5 Nessuno esulta, nessuno tracolla: 0-0 fra Verona e Pisa, un palo a testa e poche emozioni
Immagine top news n.6 Tutto sul primo acquisto della Lazio per la stagione 2026-2027: chi è lo spagnolo Alfonso Pedraza
Immagine top news n.7 Juventus, Conceicao a rischio forfait con la Lazio: sovraccarico alla coscia. Il punto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.2 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.3 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.4 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "“Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, torna l’emergenza in attacco: si ferma anche Vaz, Malen diventa imprescindibile
Immagine news Serie A n.2 Possesso Hellas, efficacia Pisa: i numeri di uno scontro salvezza in equilibrio precario
Immagine news Serie A n.3 Il mercato non l'ha portato, Bologna sì: Allegri scopre un'alternativa a destra
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Amorim scalpita: De Rossi lo lancia ma predica calma, contro il Napoli sarà titolare?
Immagine news Serie A n.5 Chivu, l'Inter e l'eterno presente. Testa al Sassuolo, senza slogan scudetto
Immagine news Serie A n.6 Scalvini, la redenzione oltre le difficoltà. Ora un nuovo capitolo con l'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Spezia-Virtus Entella: un derby che vale una stagione
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Palermo-Empoli: sfida di conferme, riscatti ed ex
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Modena-Sampdoria: blucerchiati alla ricerca della continuità
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Mantova-Bari: spareggio salvezza. Al Martelli i punti valgono doppio
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Juve Stabia-Padova: ancora una volta Gomez non sarà a disposizione
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Frosinone-Venezia: duello al vertice, in palio punti pesanti per la promozione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Buscè: "Baez esempio di cosa ci serve: ragazzi che vogliono il bene del Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Morcella dopo le parole di Foresti: “Azioni nei confronti di chi ha sbagliato”
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: Dimissioni? Sto dando il massimo"
Immagine news Serie C n.4 Torres, Colombino fa il punto della situazione: "Mercato mirato, rosa rinforzata per gli obiettivi"
Immagine news Serie C n.5 Cerignola, Maiuri: "Vittoria meritata, ora testa al Catania"
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Marchionni: “Creiamo tanto. Dovremo approfittare del momento no del Carpi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per i partenopei: un solo ko per Conte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Oggi la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Le Azzurre svelano le loro specialità preferite
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.6 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano