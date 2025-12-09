Atalanta, Scamacca: "Queste sono vittorie che fanno svoltare le stagioni"

Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta ed autore della rete del momentaneo pareggio nel match che la Dea ha vinto contro il Chelsea nella 6ª giornata della League Phase di Champions League, ha parlato della partita ai microfoni di Sky Sport.

Le parole dell'attaccante neroblù: "Dopo il pareggio abbiamo continuato a spingere e abbiamo avuto la forza di trovare la rete del vantaggio. Queste sono le vittorie che danno tanta fiducia e soprattutto fanno svoltare le stagioni. Giocando da Atalanta e spingendo sui nostri concetti di gioco, potremo toglierci tante soddisfazioni".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac (26’ st Ahanor); Bellanova (17’ Zappacosta), De Roon, Ederson (42’ st Pasalic), Bernasconi; De Ederson (42’ st Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca (27’ st Krstovic), Lookman (42’ st Musah). Allenatore: Raffaele Palladino.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Chalobah (1’ st Fofana, 31’ st Adarabioyo), Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto 21' st Garnacho), Enzo Fernandez (21’ st Gusto), Gittens; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca.

Arbitro: Hernandez A. (Spa)

Marcatori: 25’ Joao Pedro (C), 10’ st Scamacca (A), 38’ st De Ketelaere (A)

Ammoniti: Chalobah (C).