Sarà Bosnia-Italia la finale playoff! Dzeko e compagni esultano ai rigori in casa del Galles

L'Italia, battendo ed eliminando l'Irlanda del Nord a Bergamo, guadagna l'accesso alla finale playoff che dovrà dire se la Nazionale azzurra tornerà a giocare i Mondiali a 12 anni di distanza dall'ultima partecipazione.

L'ostacolo che separa Tonali e compagni da Canada, Messico e Stati Uniti, adesso si chiama Bosnia, che vince la semifinale del percorso A e si guadagna il pass per l'ultimo atto. Al Cardiff City Stadium succede di tutto, ma al 90' è 1-1: il gol di Dzeko all'86' pareggia i conti dopo l'iniziale vantaggio di Daniel James, centrocampista del Leeds, arrivato al 51'. L'ex attaccante di Roma, Inter e Fiorentina, allo Schalke 04 da gennaio, manda dunque la partita ai supplementari. I 30' in più, però, non bastano alle due squadre per sbloccare il pareggio. Si va ai rigori: tra i bosniaci sbaglia Demirovic, ma tra i padroni di casa sono errori fatali quelli di Johnson e Williams dagli undici metri. Esulta quindi la Bosnia, che in campo schierava dal 1' minuto, oltre a Dzeko, anche due conoscenze della Serie A come Muharemovic del Sassuolo e Kolasinac dell'Atalanta.

Per l'Italia dunque l'ultimo ostacolo porta il nome della Bosnia: appuntamento fissato per martedì 31 marzo, allo stadio Bilino Polje di Zenica.