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Italia-Irlanda del Nord 2-0, le pagelle: Tonali scaccia gli incubi, Kean è un guerriero

Italia-Irlanda del Nord 2-0, le pagelle: Tonali scaccia gli incubi, Kean è un guerrieroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 22:48Serie A
Raimondo De Magistris
fonte Dal nostro inviato allo Stadio di Bergamo

Risultato finale: Italia-Irlanda del Nord 2-0

Le pagelle dell'Italia (a cura di Raimondo De Magistris)

Donnarumma 5.5 - Non corre pericoli e allora al 70esimo se lo crea da solo: per sua fortuna, Donley non riesce ad agganciare il pallone.

Mancini 6.5 - Attacca e difende con buona regolarità. Dalle sue parti l'Irlanda del Nord non riesce a sfondare e Politano ha sempre un appoggio quando serve la sovrapposizione.

Bastoni 6 - Non al 100% ma tanto basta per tenere a bada Donley. Il numero 10 nordirlandese prova a portarlo a spasso, ma il centrale azzurro non perde mai la bussola. Dal 63esimo Gatti 6 - Entra bene in partita, non corre pericoli.

Calafiori 6.5 - Novanta minuti in crescita costante, quando entra in fiducia diventa un fattore. E stasera lo è stato, soprattutto nella ripresa.

Politano 6.5 - Forse non è ancora al 100%, ma intanto è lui a dare il via all'azione da cui nasce la rete dell'1-0. Quando punta nell'uno contro uno dà sempre l'impressione di poter essere pericoloso. Dall'84esimo Palestra s.v.

Barella 6 - Ancora lontane le giornate migliori, ma non una brutta prestazione. Anzi. Nella ripresa si sono visti sprazzi del vero Barella.

Locatelli 6.5 - Buona prova in cabina di regia, spesso sulla linea di Bastoni per dare il via all'azione offensiva. E' in fiducia e si vede, gioca con personalità.

Tonali 7.5 - Quando la pressione poteva prendere il sopravvento ci ha pensato lui a mettere la gara in discesa, al 56esimo una stoccata potente e precisa suonata allo stadio come una liberazione. Menomale che c'è Sandro... Dall'84esimo Pisilli s.v.

Dimarco 6.5 - Tanti i palloni interessanti piovuti in area grazie al suo mancino. In apertura di match prova anche a mettersi in proprio: bravo Charles a respingere il suo diagonale.

Kean 7 - Quando attacca la linea dei centrali fa male, nella ripresa lo fa con più insistenza e fa benissimo. A inizio secondo tempo proprio con un movimento dei suoi chiama Charles al grande intervento. Ci riprova qualche minuto più tardi, poi ancora con una rovesciata. Finalmente all'80esimo trova il gol che chiude la partita. Dall'88esimo Raspadori s.v.

Retegui 5 - Non è la sua serata. A inizio ripresa gli viene servito sul piatto d'argento un uno contro uno col portiere Charles, ma sbaglia l'ultimo controllo. Dal 64esimo Pio Esposito 6.5 - Entra e serve subito a Kean un pallone invitante. Poi ci prova di testa su un corner di Dimarco: salvataggio quasi sulla linea.

Gennaro Gattuso 7 - Vince il suo gruppo. Una squadra che stasera non ha mai perso la bussola dopo un primo tempo in cui gli episodi non hanno girato a favore. L'Italia con attaccato con insistenza. Con pazienza e senza sbilanciarsi. E alla fine è stata premiata dai gol di Tonali e Kean.

Le pagelle dell'Irlanda del Nord (a cura di Paolo Lora Lamia)

P.Charles 6,5 - Pur non brillando per estetica, tiene a galla i suoi finché può. Diversi interventi distribuiti nell'arco dei 90 minuti gli valgono la palma di migliore in campo.

Hume 6 - Il capitano nordirlandese agisce dalla parte di Dimarco, a cui prende e bene le misure contenendolo con l'ausilio di Devlin. Prestazione gagliarda.

McNair 6 - Grande rettore in mezzo all'area, dove difficilmente perde un duello. Esibisce un fantastica collezione di perfette chiusure difensive, soprattutto nel primo tempo.

McConville 5,5 - Completa al meglio il terzetto arretrato, ma nel finale rovina un po' la sua prova perdendo il duello con Kean in occasione del 2-0.

Devlin 6 - Praticamente nullo in fase di proposta, ma al tempo stesso autore di una prova di buona abnegazione quando c'è da correre dietro a Dimarco limitandone il potenziale. Dal 58' Smyth 5,5 - Teoricamente più offensivo del compagno, ma non in grado di dare qualcosa la manovra della sua squadra.

S.Charles 5,5 - Oltre a dare battaglia in mezzo al campo, quando ne ha l'occasione si fa vedere anche in avanti. Cala e non poco dopo l'intervallo.

Galbraith 6 - Uno dei migliori in maglia bianca, risultando un box to box scomodo sia per gli attaccanti azzurri che - in misura inferiore - per i difensori posti davanti a Donnarumma. Si merita la sufficienza.

Devenny 5,5 - Prestazione ordinata nella zona nevralgica del campo. Come il resto del reparto e della squadra, soffre di più nella seconda frazione di gioco.

Spencer 5,5 - L'Italia spinge spesso dalla sua parte e il numero 20, dopo un avvio grintoso, soffre la crescente intraprendenza azzurra. Dal 79' Reid sv.

Price 5 - Dovrebbe giostrare tra le linee, ma il copione della gara gli impone di aumentare la densità in mezzo al campo. Il più in ombra nella compagine britannica, ha il demerito di servire a Tonali la palla per sbloccare la gara.

Donley 5,5 - Gara complicatissima per l'attaccante, che corre con apprezzabile generosità ma vede pochi palloni. Dal 79' Magennis sv.

Michael O'Neill 6 - Visti i valori in campo, fa quello che può con la sua squadra. Imposta la gara su una difesa coriacea e su eventuali ripartenze, dovendo arrendersi però nella seconda frazione di gioco alla superiore qualità azzurra.

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