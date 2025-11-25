Atalanta, Scamacca: "Vogliamo dare tutto. Gol al Napoli? Conta la squadra"

Domani ci sarà Eintracht Francoforte-Atalanta, gara fondamentale per i nerazzurri che proveranno a conquistare il 4° risultato utile consecutivo in Champions League, nonostante il rendimento sottotono in campionato. Ecco le dichiarazioni del centravanti orobico Gianluca Scamacca in conferenza stampa.

Quanto sarà importante vincere domani?

"Penso che sarà una partita molto intensa. E' bello ritornare in Champions League considerando anche quello che è stato il mio infortunio: ci teniamo a fare bene per portare a casa la vittoria".

Come mai questa differenza tra Champions e campionato?

"Non noto tante differenze. Tuttavia cercheremo di risollevarci in campionato mettendo la stessa intensità che mettiamo in Champions League. Domani dobbiamo dare il 110%".

Quanto è fondamentale il minutaggio per lei?

"Ci sono tante partite e sicuramente il minutaggio continuo ti aiuta sotto tanti aspetti".

Com'è stato il tuo goal a Napoli?

"Sono contento, ma di più sulla costruzione della squadra: solo uniti si possono raccogliere grandi risultati, e la compattezza per noi sarà fondamentale".

Quanto ha fatto male l'infortunio dell'anno scorso e come si è rialzato?

"E' stato un periodo complicato per me visto che non mi era mai capitato una cosa del genere. Quello che mi ha fatto più male è stato stare lontano dalla squadra, ma è stata una lezione di vita importante".

Cosa è cambiato dopo il nuovo corso?

"Il mister ci ha portato tanta positività e ovviamente sta facendo sentire tutti importanti: aspetto molto importante per l'Atalanta. In un momento difficile capisci che c'è anche peggio nella vita. Aprirti con i tuoi compagni e lavorare al meglio ti aiuta".

A che punto sei nel tuo massimo?

"Fisicamente sto bene, poi è chiaro che con il tempo migliorerò sotto tutti i punti di vista".