Scamacca ritorna al goal: obiettivo riprendersi l'Atalanta. Nel mezzo un record

Se l’Atalanta deve ripartire da un giocatore, quello è sicuramente Gianluca Scamacca: subentrato contro il Napoli e migliore in campo dando solidità offensiva, oltre (e soprattutto) un goal che mancava dalla prima giornata di campionato contro il Pisa. Un punto di partenza per lui? Sarà il campo a deciderlo, ma nel frattempo il centravanti orobico ha scritto un nuovo record con la maglia nerazzurra in termini di finalizzazione (un compito che gli riesce molto bene).

Gianluca Scamacca infatti è arrivato alla sua rete numero 21 con la maglia dell’Atalanta, e analizzando il confronto con gli altri centravanti nerazzurri, supera due “colossi” orobici come Aldo Cantarutti e Sergio Floccari. Nel mezzo il numero 9 ha agganciato un altro numero 9 come Fausto Rossini.

Ora, ritornando al presente, Scamacca dovrà prendersi in mano l’Atalanta nella maniera migliore possibile: come solo un vero bomber sa fare, riprendendo quel filo che l’anno scorso si era spezzato dopo un 2023/2024 all’insegna della storia. Testa verso Francoforte e poi la sfida in casa contro la Fiorentina per ritornare ad una vittoria che alla Dea manca dal 21 settembre.