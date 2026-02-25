Atalanta, scoppia la festa da Champions negli spogliatoi: il presidente Percassi con un cimelio

"Una serata che resterà nella storia". È il leitmotiv di tutti i protagonisti della notte da sogno dell'Atalanta, che alla New Balance Arena è riuscita a rovesciare lo svantaggio (0-2) dei playoff d'andata contro il Borussia Dortmund, infliggendo un poker pesantissimo nei minuti finali di una partita leggendaria per gli orobici. La prima italiana capace di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League grazie al risultato ottenuto nella gara di ritorno, ai danni dei gialloneri invece al capolinea in Europa.

Intanto, come doveroso, sono partiti i festeggiamenti nello spogliatoio dell'Atalanta. La testimonianza arriva da un video postato direttamente dal club bergamasco sui social media, a ritrarre tutto il gruppo della Dea, dai giocatori allo staff tecnico, a mister Raffaele Palladino. Presenti in preda all'euforia e alla soddisfazione per il traguardo tagliato anche l'amministratore delegato Luca Percassi, con il presidente Antonio Percassi invece perfettamente al centro dell'inquadratura.

Non una posizione casuale, perché insieme a Kolasinac va a tenere tra le mani e a "sfoggiare" come reperto eroico l'asciugamano insanguinato usato per medicare Nikola Krstovic dopo l'intervento pericoloso e da espulsione di Bensebaini che ha regalato in pieno recupero il rigore decisivo della vittoria. Trasformato perfettamente da Samardzic per evitare i tempi supplementari e approdare direttamente agli ottavi di Champions.