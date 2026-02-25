Inter, Thuram è un caso. E occhio al Mondiale: 6 attaccanti della Francia sono già certi del posto

Doveva essere l’uomo della provvidenza. Senza Lautaro Martinez, toccava a lui caricarsi l’Inter sulle spalle e guidare la rimonta contro il Bodo/Glimt. E invece, ancora una volta, Marcus Thuram ha deluso. Anonimo, impreciso, poco incisivo: una prestazione che lo ha visto finire tra i peggiori in campo, fotografia impietosa di un momento che dura ormai da settimane. I problemi fisici hanno inciso, certo. Tikus non è al meglio e la brillantezza dei giorni migliori sembra lontana. Ma al netto degli acciacchi, il suo rendimento si è trasformato in uno dei principali grattacapi per i nerazzurri. Non è un caso che Chivu, finché ha avuto Lautaro a disposizione, abbia spesso scelto di affidarsi a Pio Esposito, lasciando in secondo piano quella ThuLa che fino a pochi mesi fa sembrava intoccabile.

Numeri horror

Le statistiche non mentono e raccontano un declino evidente. Dodici gol in 35 presenze stagionali possono sembrare un bottino discreto, ma il dettaglio cambia la prospettiva: cinque reti concentrate tra agosto e settembre, due contro il Venezia in un turno di Coppa Italia tutt’altro che probante. Poi il vuoto. Il 2026 si era aperto con segnali incoraggianti – doppietta a Bologna e doppietta a Parma nella prima settimana di gennaio – ma l’illusione è durata pochissimo. Da lì in avanti, solo un gol al Sassuolo in un mese e mezzo. In Champions League il copione è stato simile: doppietta all’esordio contro l’Ajax e poi otto partite consecutive senza lasciare traccia sul tabellino. Troppo poco per un attaccante chiamato a fare la differenza ai massimi livelli.

Attento al Mondiale

Una stagione così opaca rischia di presentare il conto anche in ottica Mondiale. La Francia, si sa, non fa sconti a nessuno, la concorrenza è feroce e il livello medio è altissimo. Didier Deschamps difficilmente porterà più di nove attaccanti negli Stati Uniti e, secondo L’Equipe, sei posti sembrano già prenotati: Mbappé, Dembelé, Doué, Olise, Barcola e Cherki. Restano pochi slot disponibili e diversi pretendenti agguerriti: Ekitike, Akliouche, Thauvin, Mateta, Kolo Muani. Thuram oggi non appare fuori dai giochi, ma il margine di errore si è assottigliato. Nel calcio di vertice la memoria è cortissima, e la competizione, soprattutto in una nazionale come la Francia, è spietata. Se vuole esserci negli Stati Uniti, Marcus deve tornare a incidere.