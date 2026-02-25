Ballardini può sorridere: Izzo vede il rientro in campo con l'Avellino

Il tecnico dell’Avellino Davide Ballardini può sorridere in vista dei prossimi impegni, con un mese di marzo particolarmente intenso, per il rientro in gruppo di un giocatore di qualità ed esperienza come Armando Izzo. Il difensore arrivato a gennaio dal Monza, dove aveva giocato 14 gare segnando tre reti, infatti nella giornata di oggi si è rivisto in campo per svolgere un po' di lavoro differenziato e di corsa, esercizi propedeutici al ritrovare la condizione dopo un infortunio al polpaccio che gli ha impedito di debuttare con la maglia biancoverde.

Lo riferisce Tuttoavellino.it sottolineando che è al momento difficile capire se il classe ‘92 sarà convocato già per il derby con la Juve Stabia o più probabilmente per le sfide contro il Venezia o il Padova nei prossimi due turni.

Con il rientro di Izzo il tecnico Ballardini avrà una carta in più da giocarsi per correggere la difesa degli irpini. L’esperto centrale infatti può giocare sia nella linea a tre sia in quella a quattro con quest’ultima che è una delle idee del nuovo allenatore per cercare di subire meno gol e dare più compattezza alla squadra anche se non è ancora chiaro se i tempi siano maturi per vararla già contro la Juve Stabia o nelle gare successive. Di certo c’è che oltre a Simic, Enrici, Reale e Fontanarosa presto si potrà contare su un altro centrale per le rotazioni.