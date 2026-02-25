Ufficiale
La Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
TUTTO mercato WEB
Giornata di rinnovi in casa Giana Erminio, con il club di Gorgonzola che ha blindato il trequartista classe 2004 Federico Renda: il giocatore ha infatti prolungato il proprio contratto con i biancazzurri fino al 30 giugno 2028.
Questa la nota del club:
"A.S. Giana Erminio è lieta di comunicare di aver rinnovato il contratto del calciatore Federico Renda, che resterà a vestire la maglia biancazzurra sino al 30 giugno 2028.
Trequartista classe 2004, Federico è arrivato alla Giana nell’estate del 2024, dopo aver giocato una stagione in serie D con la maglia del Sant’Angelo. Ad oggi ha collezionato 47 presenze e segnato 3 gol".
