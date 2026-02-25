Bari, Longo e il mercato: "Alcuni calciatori che stavano giocando hanno preferito altre piazze"

Antivigilia di gara per il Bari, che venerdì sera, in uno dei due anticipi della 27ª giornata del campionato di Serie B, sfiderà la Sampdoria, in quello che ha un retrogusto di scontro diretto; certo, i blucerchiati stanno piano piano risalendo, i pugliesi hanno difficoltà oggettive.

Dovute probabilmente anche al mercato, sul quale mister Moreno Longo, nella conferenza stampa odierna, è stato chiaro: "Sono arrivati giocatori che non giocavano da un po': il mercato offriva quello - si legge sul portale tuttobari.com - . Alcuni calciatori che stavano giocando hanno preferito altre piazze. Se devo parlare di fuoco dentro, vedo la possibilità di lavorare su questo, chi è arrivato ha il mood giusto e sta cercando di dare tutto quello che ha. Vedo gente crescere sia sotto l'aspetto della condizione che mentale. Possiamo sbagliare tante cose da qua alla fine, ciò che non possiamo sbagliare è stare dentro la partita, con i denti e con la lotta".

E la partita di venerdì sarà sicuramente uno spartiacque abbastanza importante, visto comunque che la zona salvezza non è poi così lontana: a oggi, dista solo quattro punti, che non è affatto una distanza incolmabile. Ma serve indubbiamente la svolta mentale, oltre a quella tattica.