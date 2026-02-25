Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta-Borussia Dortmund 4-1, le pagelle: Pasalic è mr. Wolf, Krstovic rischia la salute

Gaetano Mocciaro
Oggi alle 21:06
Gaetano Mocciaro

ATALANTA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Carnesecchi 6.5 - Dà sicurezza al reparto, reattivo su Brandt nel primo tempo, straordinario su Guirassy nella ripresa ma la prodezza è vanificata dal fuorigioco.

Scalvini 7 - Licenza di avanzare, va a prendere i trequartisti a metà campo e non sbaglia quasi nulla. Dal 77' Djimsiti sv.

Hien 7.5 - Fa capire da subito l'aria che tira, francobolla Guirassy e fa valere la fisicità, riuscendo anche ad avviare la manovra offensiva con qualche notevole discesa.

Kolasinac 7 -L'ex Schalke la sente particolarmente. Ed è un vero mastino. Dal 73' Ahanor sv.

Zappacosta 7.5 - È fisso nella metà campo avversaria e segna un gol pesantissimo nel finale del primo tempo. Non segnava in Champions da oltre 8 anni.

De Roon 7 - Più in ombra rispetto ai compagni nelle prime battute, sale in cattedra da vero capitano e pennella il cross del 3-0 che vale fior di milioni.

Pasalic 8 - Ancora decisivo in Champions, dopo il successo a settembre contro il Brugge. Tra mediana e trequarti, quando si inserisce è letale. Il gol da vero ariete dove prende il tempo a due difensori tedeschi. Pennella il traversone che vale il rigore decisivo. Winston Wolf.

Bernasconi 7.5 - Gattuso avrà preso nota. L'Atalanta gioca sulle fasce, l'esterno interpreta la partita come meglio non potrebbe. Due traversoni che portano ai primi due gol e una facilità nell'affondare che è incredibile.

Samardzic 7.5 - Immaginate la pressione dagli undici metri, in una partita che può scrivere la storia dell'Atalanta. Semplicemente perfetto nell'esecuzione.

Zalewski 7 - Assieme a Bernasconi sulla sinistra cucina il Borussia Dortmund, costringendo Ryerson a ripiegare. Fa ammattire i difensori avversari, meriterebbe i gol, lo sfiora soltanto. Dall'85' Sulemana sv.

Scamacca 7 - Al posto giusto al momento giusto dopo soli cinque minuti, vero fiuto da bomber. Fa a sportellate, fa salire centrocampisti e trequartisti, è sempre utilissimo spalle alla porta. Dal 72' Krstovic 6.5 - Rischia l'incolumità e si fa anche male. Ma la contropartita è di quelle per cui ne vale la pena. Grazie a lui l'Atalanta è agli ottavi.

Allenatore Raffaele Palladino 9 - Per l'importanza della partita, per il coefficiente di difficoltà, per come si stava mettendo la partita. Squadra perfetta, che chiude nella propria area un avversario che due anni fa giocava una finale di Champions. Il 9 non è solo per lui, ma nel complesso a un collettivo incredibile.

- - -

BORUSSIA DORTMUND (pagelle a cura di Andrea Carlino)

Kobel 5 – Reattivo su Zalewski e Pasalic, incerto nelle uscite coi pugni, errore nel finale sul rinvio che alimenta il caos del rigore e non dà sicurezza al reparto.

Emre Can 5 – Fisicità e qualche chiusura in area, ma soffre gli inserimenti e perde lucidità, fallo ingenuo che gli costa l’ammonizione e contribuisce alla serata complicata dietro.

Anton 5.5 – Prova a guidare la linea con letture preventive, resta però spesso schiacciato dall’onda dell’Atalanta e non sale con i tempi giusti sul primo e terzo gol.

Bensebaini 4 – Giornata nera: errore sulla rete di Scamacca, deviazione decisiva sul 2-0, finale con doppio giallo e rigore causato, lascia i compagni in dieci nel momento chiave.

Ryerson 5.5 – Spinta iniziale discreta, poi fatica a contenere la catena sinistra nerazzurra e perde campo; partita in controllo solo a tratti, senza veri affondi offensivi. Dal 69’ Yan Couto 5.5 – Porta freschezza sulla corsia ma non incide nei duelli, fatica a trovare profondità e soffre quando l’Atalanta allunga la manovra sulle fasce.

Bellingham 5 – Qualità palla al piede a sprazzi, ma perde un pallone sanguinoso che apre una transizione pericolosa, non riesce mai a dettare ritmo e viene sostituito presto. Dal 69’ Adeyemi 7 – Firma il gol che riapre il discorso con un mancino di grande fattura, crea costantemente minacce in profondità e costringe la difesa nerazzurra a rincorrere.

Nmecha 6 – Gestisce qualche uscita pulita e cerca linee interne verso le punte, prova a cucire tra i reparti ma manca la verticalità rapida per colpire una difesa sbilanciata.

Svensson 5.5 – Ordinato nella prima impostazione, perde però il duello di ritmo in mezzo, non riesce a schermare le ricezioni tra le linee e soffre la pressione alta atalantina.

Beier 5.5 – Movimento continuo tra fascia e mezzo spazio, cross interessanti ma poca precisione; quando avrebbe la grande chance colpisce solo il palo, episodio che pesa tantissimo. Dal 59’ Chukwuemeka 5.5 – Si posiziona tra le linee per provare a legare il gioco, pochi palloni giocabili e scarsa incidenza negli ultimi sedici metri contro una difesa attenta.

Brandt 5.5 – Un tiro insidioso dal limite respinto da Carnesecchi, per il resto fatica a ricevere tra le linee e non trova mai continuità nella rifinitura, prestazione sotto ritmo. Dal 59’ Fabio Silva 5.5 – Prova qualche combinazione nello stretto con Adeyemi e Guirassy, meno preciso nella gestione del corpo e viene pure ammonito, non cambia l’inerzia.

Guirassy 5 – Lotta con i centrali, crea spazi ma spreca due chance enormi, compresa la conclusione ciccata a pochi passi; serata di grande generosità ma di scarsa lucidità sotto porta.

Allenatore Niko Kovac 5 – Impianto difensivo in grande sofferenza sin dall’avvio, letture tardive sulle correzioni in corsia e cambi offensivi che accendono la gara solo a intermittenza, gestione complessiva insufficiente in una partita da dentro o fuori.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
