Il Cesena ribadisce la fiducia a Mignani. Ma deve tirar fuori qualcosa in più dalla squadra

Il Cesena ribadisce la fiducia a Mignani. Ma deve tirar fuori qualcosa in più dalla squadraTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:47Serie B
Tommaso Maschio

Michele Mignani e il Cesena andranno ancora avanti insieme nonostante un periodo decisamente nero viste le sette sconfitte nelle ultime nove gare che hanno messo a rischio la qualificazione ai play off con ora i bianconeri che sono ottavi, ultimo posto utile per disputare gli spareggi, con appena quattro punti di vantaggio sul SudTirol.

Come riporta l’edizione on line del Corriere Romagna nella serata di lunedì è andato in scena un altro lungo summit con da una parte il direttore generale Corrado Di Taranto, il direttore sportivo Filippo Fusco e il consigliere del CdA Massimo Agostini e dall’altra l’allenatore romagnolo accompagnato al vice Simone Vergassola e dal collaboratore Campofranco. Un nuovo incontro, dopo quello andato in scena le fine settimana con la proprietà, in cui si è fatto nuovamente quadrato attorno a Mignani ribadendogli la massima fiducia da parte di tutta la società.

L’allenatore è stato poi invitato “a tirare fuori qualcosa in più dalla squadra e soprattutto a fare risultato e ad utilizzare tutte le risorse a propria disposizione”, nella convinzione che già da Empoli la squadra possa rialzarsi e riprendere il proprio cammino.

