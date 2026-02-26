Ranking per il 5° posto Champions, fortuna che c'è l'Atalanta. Ma siamo attardati
Fortuna che c'è l'Atalanta a tenerci ancora in piedi. La vittoria degli orobici e il conseguente passaggio del turno ha avuto valenza doppia, poiché ha eliminato una squadra tedesca, attualmente davanti all'Italia nella corsa al posto extra per la prossima Champions. L'Inghilterra è già aritmeticamente certa di avere almeno 5 rappresentanti, il resto è bagarre.
Giocherà un ruolo importante l'Europa League e sarà importante che Bologna e Fiorentina non solo passino il turno, ma vincano anche. Questa la situazione dopo la due giorni di Champions:
1. Inghilterra (9 squadre su 9) 21.902
2. Germania (5 squadre su 7) 17.428
- - -
3. Spagna (6 squadre su 8) 17.031
4. Italia (4 squadre su 7) 16.857
5. Portogallo (3 squadre su 5) 16.600
6. Francia (4 squadre su 7) 14.535
7. Polonia (3 squadre su 4) 14.125
8. Grecia (3 squadre su 5) 12.500
9. Cipro (2 squadre su 4) 11.906
10. Danimarca (1 squadra su 4) 11.750
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.