Ranking per il 5° posto Champions, fortuna che c'è l'Atalanta. Ma siamo attardati

Fortuna che c'è l'Atalanta a tenerci ancora in piedi. La vittoria degli orobici e il conseguente passaggio del turno ha avuto valenza doppia, poiché ha eliminato una squadra tedesca, attualmente davanti all'Italia nella corsa al posto extra per la prossima Champions. L'Inghilterra è già aritmeticamente certa di avere almeno 5 rappresentanti, il resto è bagarre.

Giocherà un ruolo importante l'Europa League e sarà importante che Bologna e Fiorentina non solo passino il turno, ma vincano anche. Questa la situazione dopo la due giorni di Champions:

1. Inghilterra (9 squadre su 9) 21.902

2. Germania (5 squadre su 7) 17.428

- - -

3. Spagna (6 squadre su 8) 17.031

4. Italia (4 squadre su 7) 16.857

5. Portogallo (3 squadre su 5) 16.600

6. Francia (4 squadre su 7) 14.535

7. Polonia (3 squadre su 4) 14.125

8. Grecia (3 squadre su 5) 12.500

9. Cipro (2 squadre su 4) 11.906

10. Danimarca (1 squadra su 4) 11.750