La Penna torna ad arbitrare, ma in Serie B. E ci sarà anche Piccinini come quarto uomo

Dopo le polemiche che si sono scatenate causa dell'ingiusta espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus dello scorso 14 febbraio, l'arbitro Federico La Penna, fischietto desinato per il derby d'Italia che è stato tratto in inganno dalla simulazione di Bastoni, tornerà ad arbitrare nel corso del prossimo weekend. Dopo un turno di stop il direttore di gara della sezione di Roma 1 è infatti stato immediatamente "riabilitato" anche se non in Serie A.

La Penna dirigerà infatti la sfida di Serie B tra Sudtirol e Venezia in programma a Bolzano per sabato pomeriggio alle ore 16. Una declassazione che può avere anche il sapore di una punizione, dopo l'operato a San Siro di undici giorni fa, ma che di fatto gli darà l'occasione di tornare ad arbitrare, con la possibilità poi di tornare presto nel massimo campionato.

C'è poi un'altra cosa da segnalare, relativa all'arbitro Piccinini. Dopo la sua direzione di gara in Milan-Parma, sfida per la quale l'AIA non ha rilevato errori, è stato designato per un altro match di Serie B, quello tra Spezia e Reggiana dove sarà il quarto uomo. Sia La Penna che Piccinini in Serie B dunque, uno nel ruolo di arbitro e l'altro in quello di quarto ufficiale. L'AIA va avanti per la sua strada, in attesa di capire che cosa accadrà con Chiffi, dopo gli errori in Atalanta-Napoli di domenica scorsa.