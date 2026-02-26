Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"

Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha detto la sua sulla Juventus vista nel playoff di Champions League: una gara, questa di ritorno, che ha visto i bianconeri vincere 3-2 contro il Galatasaray, ma uscire comunque dalla competizione a causa del passivo dell'andata.

Questo, il commento dell'ex attaccante: "Il dolore la Juventus lo deve sentire tutto per il non passaggio ma solo per quel che concerne nell'andata, sul 3-2 dovevano difendere come negli anni '70, ma l'impresa, con una bella botta di energia, è stata quasi fatta. Molto bello l'applauso del pubblico, è stata una Juve che ha emozionato perché le imprese fanno sempre questo effetto, ma non possiamo certo dimenticare quello che è successo la settimana scorsa".

Conclude: "Di sicuro da una prestazione e da una gara così, si vede chi da domani potrà far parte della Juventus".