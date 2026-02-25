Condò elogia la Juventus: "Non è mai mancata la reazione, è stata una squadra ammirevole"

"È stata una Juve ammirevole", queste le prime parole di Paolo Condò negli studi di Sky Sport, per commentare la gara della Juventus contro il Galatasaray. Fatale per la formazione bianconera, che ha dovuto salutare la Champions dopo il ko arrivato nel doppio confronto playoff. I torinesi hanno quest'oggi vinto, sì, ma il 3-2 finale non è bastato a compensare la disfatta dell'andata.

Ma quello che si è visto è piaciuto a Condò: "L'inferiorità numerica è arrivata aull'1-0 ma la reazione non è mai mancata. I bianconeri hanno inseguito i gol della rimonta, ci hanno creduto fino alla fine tirando anche giù la serranda almeno fino al gol di Osimhen, ma qualche errore c'è stato. Però i ragazzi di Spalletti hanno dimostrato che c'è carattere, è stato anche bello vedere la fusione con il pubblico".