Juventus, Gatti: "Abbiamo perso all'andata. Espulsione assurda di Kelly, sono esausto"

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato a Prime Video dopo l'uscita dalla Champions League contro il Galatasaray. Le sue parole: "Il tema è che abbiamo fatto una prestazione assurda, abbiamo buttato via la qualificazione all'andata. L'espulsione di Kelly mi sembra assurda, noi difensori siamo troppo penalizzati. C'è stata una reazione impressionante, anche i tifosi ci hanno sostenuto molto, nei supplementari siamo arrivati stanchi. Avevamo rimesso in piedi la partita in dieci, ma all'andata l'abbiamo buttata via".

C'era bisogno di una prestazione da Juve.

"Si, dispiace perché alla fine poi conta il risultato e non siamo passati. Abbiamo fato una prestazione enorme. Dispiace, sono esausto".

Anche qui ci voleva una grande prestazione, tu sei tornato con cuore e personalità.

"Rientravo da un infortunio che ancora non mi lascia libero ma conta la continuità, più giochi meglio stai. Dispiace perché queste sono le partite più belle".

Spalletti vi ha detto qualcosa?

"No, non ci siamo nemmeno incrociati".