"Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio vuoto"

"Dopo le decisioni assunte dalla società Trapani Calcio di non fare entrare e sospendere gli abbonamenti della seguente stagione ad alcuni esponenti noti della Curva Nord, abbiamo deciso di non entrare allo stadio fino a data da destinarsi". La Curva Nord del Trapani ha deciso di rompere definitivamente ogni legame con il presidente Valerio Antonini che nei giorni scorsi aveva annunciato di voler vietare l'ingresso a tutti coloro che stanno "rendendo lo stadio sempre più inospitale con atteggiamenti fuori dal contesto di un evento sportivo".

La risposta è arrivata con un comunicato molto duro da parte della parte più calda della tifoseria granata in cui si legge ancora: "Resteremo fuori dalla nostra curva a modo nostro ad incitare la squadra e a contestare questo individuo. I motivi che hanno portato alla contestazione sono diversi: penalizzazioni, squadra indebolita nel mercato di gennaio, mancata programmazione, incertezza sul futuro, ecc. Ma quello che ci ha fatto alzare la testa con rabbia è stato questo suo atteggiamento ormai di superbia e presunzione, offese, provocazioni, toni minacciosi, false promesse, la strategia del confondere e le prese in giro nei confronti di noi sostenitori, con questo suo turpiloquio disdicevole. Uno stadio vuoto, un popolo tradito, una fede calpestata. Non c'è più orgoglio, non c'è più rispetto, solo silenzio, rabbia e vergogna. Questo individuo ha deriso il nome di Trapani con arroganza.

Noi che da anni facciamo sacrifici a proprie spese per seguire le sorti della nostra squadra del cuore, sacrificando famiglia e fedina penale. La nostra dignità non deve essere calpestata. Lasciare la maglia granata senza il nostro sostegno fa male al cuore, ma anche questa volta non entrare allo stadio per noi è un gesto d'amore. Ad oggi, tra i tanti colpevoli di questa disfatta, l'unica “persona non gradita” è lui… Valerio Antonini. Trapani è storia, cuore, fede, passione caduta nelle mani di un individuo senza onore. Trapani siamo noi. Antonini vattene".