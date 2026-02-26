Gatti amareggiato: "L'abbiamo buttata via all'andata. Dispiace uscire così, sono esausto"

È un Federico Gatti più che amareggiato, quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria amara contro il Galatasaray. Un 3-2 che non permette alla Juventus di accedere agli ottavi di finale di Champions League: "Abbiamo fatto una prestazione enorme, con un uomo in meno, l'abbiamo buttata via all'andata (5-2, ndr) e ne paghiamo le conseguenze oggi. Dispiace uscire così, con un episodio che mi pare dubbio. L'avevamo rimessa in piedi, peccato, mi dispiace tantissimo".

Adesso in campionato c'è un'altra partita da dentro o fuori, contro la Roma. "Sì, un'altra gara da dentro o fuori, ma è difficile anche parlarne adesso. Sono esausto, abbiamo dato il 110%, fa male uscire così. Oggi abbiamo fatto tantissimo, ma ripeto, la qualificazione l'abbiamo buttata via all'andata"., conclude Gatti.