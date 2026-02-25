TMW Radio Inter, il motivo del fallimento europeo secondo gli opinionisti

L'Inter viene eliminata dal Bodo-Glimt ed esce prima degli ottavi di finale di Champions League. Ma quali sono i motivi di questo fallimento? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Abbiamo sempre esaltato Chivu, però qualche scelta è stata sbagliata. All'andata te la potevi giocare con qualche elemento diverso. Al ritorno mi ha sorpreso Frattesi, forse non era la sua partita".

Christian Recalcati: "Ha fatto male in Champions, ma le altre non hanno fatto cose migliori. Lo scorso anno ero con l'adrenalina a mille, dove si puntava a tutto. Si è usciti col Bodo Glimt prima degli ottavi stavolta, sono stati persi dei soldi ma dico: mi prendo Scudetto e forse Coppa Italia. Prendi due e lo scorso anno invece non hai preso nulla".

Arturo Di Napoli: "Intanto bisogna dire che il Bodo ha dato filo da torcere a parecchie squadre. Nelle ripartenze i norvegesi sono molto bravi e sono un gruppo organizzato, anche se c'è del rammarico. Di certo uscire così, mentre l'anno scorso si era arrivati in finale, deve far riflettere. Ero convinto che a San Siro l'Inter potesse fare meglio e nel primo tempo effettivamente il Bodo era stato schiacciato, ma alla fine sono gli episodi a fare la differenza".

Enzo Bucchioni: "Chiamo in causa Chivu, sta facendo ottime cose in Italia, il lavoro è evidente, però non ha esperienza in Europa. Non ha un bagaglio da tecnico in Europa. Ha preparato male la partita d'andata, ha fatto un turnover in una partita del genere con ben 6 nuovi innesti. Lo ha studiato il Bodo? Non è straordinario negli interpreti ma nell'organizzazione, ha idee. E' una squadra che andava studiata e affrontata con la formazione migliore. Poi il ritorno è la conseguenza di quanto visto all'andata. Non si è vista un'idea. Non ha messo in campo tutti i suoi valori".

Simone Braglia: "Nel doppio incontro l'Inter ha dimostrato di essere un'ottima squadra ma il Bodo l'ha surclassata come ritmi e gioco. Ha fatto vedere il Bodo di essere nettamente superiore come freschezza e trame di gioco. Mancano i leader. Quando vengono meno certi elementi di questo tipo, si soffre".

Franco Vanni: "Quest'anno sta privilegiando il campionato, ma c'è qualcosa di difficile da comprendere sul calo così netto in Champions. Col senno di poi, le due finali di Inzaghi sono un mezzo miracolo. Ma arrivò in fondo anche facendo molto turnover, quindi tirarlo in ballo ora non è giusto. Sicuramente l'Inter punta di più sullo Scudetto quest'anno, ma non credo abbia sottovalutato la Champions".

Mario Beretta: "Recuperare due gol già non è semplice, poi va cambiato il nostro modo di pensare. Ormai c'è una globalizzazione totale, la Norvegia è salita di livello. Anche squadre come il Bodo ti possono mettere in difficoltà. Mettici l'atteggiamento dell'avversario, il tuo errore, la condizione fisica, ed ecco...".