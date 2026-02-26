26 febbraio 1997, Ganz si fa espellere e Beto manda il Napoli in finale di Coppa Italia

Il 26 febbraio del 1997, allo stadio San Paolo, il Napoli ospita l'Inter di fronte a settantamila persone per la semifinale di Coppa Italia. Gli azzurri di Simoni erano reduci da un grande inizio di campionato, tanto da arrivare alla sosta di Natale al secondo posto a pari merito con il Vicenza. L'Inter, allenata da Hodgson, era dietro. Quella sera però non c'erano in campo Ayala, Crasson, Pecchia e Cruz. All'andata è finita uno a uno e, dopo undici minuti, Javier Zanetti insacca il vantaggio nerazzurro che sembra porre la bilancia dalla propria parte.

Poi Ganz colpisce Colonnese a palla lontana, prendendo il rosso e costringendo la propria squadra a giocare in dieci contro undici per 60 minuti di tempi regolamentari e altri 30 di supplementare. A pareggiare, nella ripresa, ci pensa il brasiliano Beto. Ai rigori arriverà la vittoria dei partenopei, capaci di qualificarsi alla finale contro il Vicenza, appunto.

Napoli-Inter 1-1 (6-4 d.c.r.)

Marcatori: 11’ Zanetti (I), 73’ Beto (N). Sequenza rigori: Milanese gol, Zamorano gol, Caccia gol, Djorkaeff gol, Caio gol, Paganin parato, Turrini gol, Pistone gol, Boghossian gol.

Napoli (4-4-2)

Taglialatela; Colonnese, Boghossian, Baldini, Milanese; Turrini, Bordin, Beto, Policano (58’ Esposito); Caccia, Aglietti (65’ Caio).

Allenatore: Simoni

Inter (4-3-1-2)

Pagliuca; Bergomi (91’ Pistone), Paganin, Galante, Angloma; Winter (81’ Sforza), Fresi (110’ Berti), Zanetti; Djorkaeff; Zamorano, Ganz.

Allenatore: Hodgson.