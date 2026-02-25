Quale può essere il voto massimo per la stagione dell'Inter? Impossibile andare sopra il 7

La doppia sconfitta contro il Bodo/Glimt pesa come un macigno in casa Inter e all'indomani del ko di San Siro per 2-1 è tempo di processi per i nerazzurri di Cristian Chivu, per un'eliminazione che brucia e che non sarebbe dovuta arrivare in questa fase della competizione, per di più contro una squadra chiaramente inferiore, sotto il profilo tecnico e non solo, come quella norvegese. Nella settimana che ha visto quello che potrebbe essere lo scatto decisivo dell'Inter in chiave Scudetto, è arrivata una delusione che rischia di rovinare parte della stagione del club milanese.

Che voto alla stagione?

Già, perché la domanda che ci siamo fatti il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions League dell'Inter è quale potrebbe essere il voto finale per la stagione dei nerazzurri, e la risposta che ci siamo dati, che che certamente creerà dibattito, è che non potrà essere superiore al 7. Sì, perché come in tutte le cose quando ci sono più voci che determinano un risultato, servirà fare una sorta di media e il giudizio sulla corsa nella coppa europea più importante non potrà che essere 4. Quattro, come le vittorie di fila all'inizio della League Phase, che avevano fatto pensare che la qualificazione diretta agli ottavi di finale fosse soltanto una formalità, ma così non è stato, fino ad arrivare al playoff contro il Bodo/Glimt che ha riportato l'Inter sulla terra.

Campionato e Coppa Italia.

Restano comunque due trofei da poter vincere per l'Inter, lo Scudetto e la Coppa Italia. Ma per migliorare il 4 preso in Champions serviranno voti molto alti. 8 o 9 in caso di vittoria dello scudetto, 8 se dovesse arrivare il successo nel trofeo nazionale. Facendo la somma di tutti e tre i voti si arriverebbe a 20 o a 21, che diviso tre, per la più classica delle medie voto, si arriverebbe massimo a 7, appunto. Impossibile andare oltre: l'eliminazione di ieri ha un peso specifico troppo alto per dire il contrario.