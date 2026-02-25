Champions League, le magnifiche 16: otto nazioni rappresentate, l'Inghilterra ne ha 6
TUTTO mercato WEB
Sono otto le nazioni rappresentate in Champions League negli ottavi di finale. Con un incredibile dominio dell'Inghilterra, che ha portato tra le migliori 16 tutte le 6 partecipanti. L'Atalanta tiene alta per fortuna la nostra bandiera. Il dettaglio:
INGHILTERRA 6 SQUADRE
Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Tottenham
SPAGNA 3 SQUADRE
Atlético Madrid, Barcellona, Real Madrid
GERMANIA 2 SQUADRE
Bayer Leverkusen, Bayern Monaco
FRANCIA 1 SQUADRA
Paris Saint-Germain
ITALIA 1 SQUADRA
Atalanta
NORVEGIA 1 SQUADRA
Bodo/Glimt
PORTOGALLO 1 SQUADRA
Sporting CP
TURCHIA 1 SQUADRA
Galatasaray
Altre notizie Serie A
Chiellini: "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic". E parla del suo futuro (e di quello di Spalletti)
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Chiellini: "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic". E parla del suo futuro (e di quello di Spalletti)
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile