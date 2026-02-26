Juventus-Galatasaray, Llorente contro il VAR per il rosso a Kelly: "Non era neanche giallo"

La Juventus assapora solamente la grande impresa nel ritorno del playoff di Champions League e, dopo aver portato il Galatasaray ai tempi supplementari, deve accontentarsi solamente della prestazione offerta e degli applausi dei sostenitori presenti allo Stadium, che hanno apprezzato gli sforzi della Vecchia Signora.

Al termine del match, direttamente dal rettangolo verde dello Stadium dove si trovava per commentare Juventus-Galatasaray per Prime Video, ha così analizzato la partita l'ex attaccante bianconero Fernando Llorente: "Questa energia di stasera servirà nel futuro, ma mi dispiace tantissimo. I ragazzi hanno messo cuore e anima".

Quindi Llorente prosegue nelle sue dissertazioni, puntando il dito contro l'utilizzo del VAR, nello specifico soffermandosi sull'episodio dell'espulsione rimediata dal difensore bianconero Lloyd Kelly: "Però bisogna lavorare sulla tecnologia nel calcio, è stato penalizzante quanto deciso dall'arbitro in questa partita. Io dico che nessuno he abbia mai giocato a calcio ha visto l'azione. Kelly salta guardando il pallone, non è ma cartellino, neanche giallo".

A Llorente in conclusione viene chiesto anche di analizzare lo scarso rendimento dell'attacco juventino, in primis su David: "Avere un attaccante che in questo tipo di partite te la butti dentro è molto importante. Capisco che sia difficile per lui senza avere la fiducia che magari aveva in altre squadre, ma deve ritrovarla. Lui come tutti gli attaccanti della Juventus. Io, quando mi succedeva di non segnare, pensavo solo al lavoro, che poi avrei segnato".