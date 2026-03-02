Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta, si tira poco? Il "paradosso" tra conclusioni e cinismo sottoporta

Atalanta, si tira poco? Il "paradosso" tra conclusioni e cinismo sottoportaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:00Serie A
Filippo Davide Di Santo

Dalla "luna" di mercoledì al ritorno con i piedi per terra dopo la sconfitta contro il Sassuolo. L’Atalanta ha ovviamente il dovere di riscattarsi pensando alla Coppa Italia, ma sarà necessario lavorare ulteriormente sui dettagli: su tutti il fatto che la squadra debba tirare di più in porta vista la tendenza a fare il passaggio in più invece di cercare la conclusione.

Novità che riguarda solo quest’anno? In realtà è una cosa abbastanza cronica per la Dea che, già ai tempi di Gasperini, tendeva ad "entrare in porta con il pallone" nonostante le tante conclusioni e i molti gol realizzati in quegli anni. La domanda però sorge spontanea: l’Atalanta impiega davvero tanti passaggi prima di tirare o si tratta solo di una percezione soggettiva?

L’Atalanta oggi si trova al 3° posto per conclusioni effettuate nello specchio della porta in Serie A (243 tiri totali per una media di 9 a gara). La squadra di Palladino registra una media di 91 passaggi prima di effettuare il tiro in porta, risultando la terza squadra del campionato che impiega meno passaggi per andare al tiro. Le conclusioni da fuori area rappresentano il 32% del totale, con un gol segnato ogni 11 tentativi (su un totale di 78 tiri).

Con Gasperini la media passaggi per tiro in porta era di ben 102 con circa 6 tiri a gara: paradossalmente, dal 2016 al 2025, è stata la squadra che impiegava meno passaggi prima di andare alla conclusione. Nei tiri da fuori area era la seconda forza del campionato con una media di 64 a stagione. L’oggettività sta nel mezzo: statisticamente l’Atalanta è sempre la squadra che impiega meno tempo a tirare in porta, ma è chiaro che sarà necessario essere molto più cinici quando si ha la possibilità di concludere come ha sottolineato più volte mister Palladino.

Articoli correlati
Sassuolo, colpo Grosso: una vittoria con l'Atalanta che resterà nella storia. Ora... Sassuolo, colpo Grosso: una vittoria con l'Atalanta che resterà nella storia. Ora sognare è lecito?
Roma – Juve la partita. Malen il 9 che manca alla Juve. Il graffio di Gatti. Spalletti... Roma – Juve la partita. Malen il 9 che manca alla Juve. Il graffio di Gatti. Spalletti fa la differenza
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 27^ giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 27^ giornata di campionato
Altre notizie Serie A
Gatti: "Gol pesante solo se a fine anno ci darà qualcosa". Poi scherza: "Da attaccante... Gatti: "Gol pesante solo se a fine anno ci darà qualcosa". Poi scherza: "Da attaccante ne farei 20"
Gasperini sentenzia: "L'Inter fa un campionato a parte. Juve? Domata una squadra... Gasperini sentenzia: "L'Inter fa un campionato a parte. Juve? Domata una squadra forte"
Torino, gol dai bomber e spirito ritrovato: così D’Aversa parte col piede giusto Torino, gol dai bomber e spirito ritrovato: così D’Aversa parte col piede giusto
Di Canio: "La Juve aveva grinta anche prima dell'arrivo di Spalletti: ricordate Inter... Di Canio: "La Juve aveva grinta anche prima dell'arrivo di Spalletti: ricordate Inter o Dortmund"
Spalletti sul paragone Nazionale-Juve: "Da ct ne sono successe troppe, ci son rimasto... Spalletti sul paragone Nazionale-Juve: "Da ct ne sono successe troppe, ci son rimasto male"
Fiorentina, gli incroci di Serie A sono un regalo: a Udine un set fondamentale per... Fiorentina, gli incroci di Serie A sono un regalo: a Udine un set fondamentale per la salvezza
Gatti si toglie qualche sassolino: "Periodo non facile per me, tutti parlano senza... Gatti si toglie qualche sassolino: "Periodo non facile per me, tutti parlano senza sapere"
Calendario semplice? Sì, ma dipende dal Napoli: perché marzo spaventa comunque Conte... Calendario semplice? Sì, ma dipende dal Napoli: perché marzo spaventa comunque Conte
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
Le più lette
1 Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per sostituirlo
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 27^ giornata di campionato
4 Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Fortini per Dodo, c'è il ritorno dal 1' di Gudmundsson
5 Lele Adani: "Malen ha cambiato la Roma. Juve, se alla fine il gol deve segnarlo Gatti è dura"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 "Tremendo, strepitoso, benissimo in tutto": così Pisilli ha stregato Gasperini in Roma-Juve
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni dei posticipi della 27^ giornata
Immagine top news n.2 Fino alla fine, la Juve fa la Juve e pareggia al 93'. Spalletti: "A 66 anni ci credi sempre"
Immagine top news n.3 Dal +7 al +4, la Roma butta via due punti contro la Juve. Gasperini: "Siamo un po' passivi"
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti: "Vivo per il quarto posto, faremo un grande finale di stagione"
Immagine top news n.5 Gatti beffa la Roma, la Juventus resta in scia Champions. La classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.6 Roma-Juventus 3-3, il gol di Gatti in pieno recupero strozza l'urlo in gola a tutto l'Olimpico
Immagine top news n.7 Juventus, Chiellini chiaro: "Futuro di Spalletti? Non vedo nessun altro sulla panchina"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.2 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.3 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.4 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 "Tremendo, strepitoso, benissimo in tutto": così Pisilli ha stregato Gasperini in Roma-Juve
Immagine news Serie A n.2 Juve, euforia nello spogliatoio dopo il 3-3 di Roma: le reazioni social di Gatti e compagni
Immagine news Serie A n.3 Gatti: "Gol pesante solo se a fine anno ci darà qualcosa". Poi scherza: "Da attaccante ne farei 20"
Immagine news Serie A n.4 Gasperini sentenzia: "L'Inter fa un campionato a parte. Juve? Domata una squadra forte"
Immagine news Serie A n.5 Torino, gol dai bomber e spirito ritrovato: così D’Aversa parte col piede giusto
Immagine news Serie A n.6 Di Canio: "La Juve aveva grinta anche prima dell'arrivo di Spalletti: ricordate Inter o Dortmund"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Sebastiani: "Siamo stati più forti del Palermo, il Venezia è un'altra cosa"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Frosinini a segno con il Frosinone: "Felice per il gol, peccato per il pari"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Joronen fa mea culpa: "Il mio errore ha dato fiducia al Pescara"
Immagine news Serie B n.4 Il punto sulla B: disastro ligure, clamoroso ko del Palermo a Pescara
Immagine news Serie B n.5 I successi di Pescara e Bari animano la corsa salvezza in B: 10 squadre coinvolte
Immagine news Serie B n.6 Palermo e Frosinone non approfittano del mezzo passo falso del Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Addio primo e secondo posto, ma la Salernitana ha tifo da applausi: in 12mila all'Arechi
Immagine news Serie C n.2 Serie C, si è chiusa la 29ª giornata. Vicenza quasi in B, Benevento in fuga: risultati e classifiche
Immagine news Serie C n.3 Risultati Serie C, il big match fra Arezzo e Ravenna finisce 1-1. Poker Campobasso a Terni
Immagine news Serie C n.4 Il Sorrento attacca l'arbitro: "La signora Deborah Bianchi ha messo la firma sul nostro ko"
Immagine news Serie C n.5 Catania, Toscano: "Orgoglioso dei miei ragazzi, con l'FVS il ritmo si abbassa"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Cosmi: "Pubblico commovente, alleno in C ma in un contesto di A"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…