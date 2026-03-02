Atalanta, si tira poco? Il "paradosso" tra conclusioni e cinismo sottoporta

Dalla "luna" di mercoledì al ritorno con i piedi per terra dopo la sconfitta contro il Sassuolo. L’Atalanta ha ovviamente il dovere di riscattarsi pensando alla Coppa Italia, ma sarà necessario lavorare ulteriormente sui dettagli: su tutti il fatto che la squadra debba tirare di più in porta vista la tendenza a fare il passaggio in più invece di cercare la conclusione.

Novità che riguarda solo quest’anno? In realtà è una cosa abbastanza cronica per la Dea che, già ai tempi di Gasperini, tendeva ad "entrare in porta con il pallone" nonostante le tante conclusioni e i molti gol realizzati in quegli anni. La domanda però sorge spontanea: l’Atalanta impiega davvero tanti passaggi prima di tirare o si tratta solo di una percezione soggettiva?

L’Atalanta oggi si trova al 3° posto per conclusioni effettuate nello specchio della porta in Serie A (243 tiri totali per una media di 9 a gara). La squadra di Palladino registra una media di 91 passaggi prima di effettuare il tiro in porta, risultando la terza squadra del campionato che impiega meno passaggi per andare al tiro. Le conclusioni da fuori area rappresentano il 32% del totale, con un gol segnato ogni 11 tentativi (su un totale di 78 tiri).

Con Gasperini la media passaggi per tiro in porta era di ben 102 con circa 6 tiri a gara: paradossalmente, dal 2016 al 2025, è stata la squadra che impiegava meno passaggi prima di andare alla conclusione. Nei tiri da fuori area era la seconda forza del campionato con una media di 64 a stagione. L’oggettività sta nel mezzo: statisticamente l’Atalanta è sempre la squadra che impiega meno tempo a tirare in porta, ma è chiaro che sarà necessario essere molto più cinici quando si ha la possibilità di concludere come ha sottolineato più volte mister Palladino.