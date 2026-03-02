Gasperini sentenzia: "L'Inter fa un campionato a parte. Juve? Domata una squadra forte"

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio coi bianconeri per 3-3, ha parlato così del campionato italiano, delle avversarie Inter e Juve e della lotta ai piani alti:

Tre pareggi contro le big? Solo l'Inter meglio della Roma?

"L'Inter fa un campionato a parte. Noi abbiamo fatto dei passi in avanti negli ultimi tre big match, siamo stati più vicini a vincerli che a perderli. Prestazioni di livello, ma ci sono anche i dettagli, ovvero che queste squadre nel finale portano su i giocatori abili nel gioco aereo. Non è un caso, la fisicità nel finale premia queste squadre: dobbiamo essere più bravi per non prendere gol da calcio piazzato tirato addirittura da lontano. I piazzati li abbiamo sfruttati anche noi, sono dei fattori nelle partite".

Grande intensità in campo. Uno spot per il calcio italiano?

"La Juve è una grande squadra, abbiamo giocato così contro una squadra forte. Siamo partiti bene, poi ci siamo abbassati, poi siamo ripartiti e abbiamo sbloccato la gara. Abbiamo preso il gol dopo due minuti della ripresa, siamo andati di nuovo in vantaggio, poi abbiamo fatto un terzo gol bellissimo... Avevamo domato una squadra forte, poi proprio per bravura hanno delle risorse che nel finale fanno la differenza. Bisogna aver la forza a cinque minuti dalla fine di andare ancora forte, invece siamo stati un po' fermi. Questa prestazione ci fa uscire dispiaciuti, ma ringrazio la squadra".