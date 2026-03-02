Gatti si toglie qualche sassolino: "Periodo non facile per me, tutti parlano senza sapere"

La zampata di Federico Gatti ha permesso alla Juventus di riacciuffare la Roma in pieno recupero ieri sera all'Olimpico. Il difensore bianconero si è poi presentato in conferenza stampa commentando così il suo periodo non semplice e i due gol segnati nel giro di cinque giorni (prima il Galatasaray e poi la Roma):

Nel gol, c'è una rivincita personale?

"Per me, è stato un periodo non facile. Parlano tutti, senza sapere. Quando vesti questa maglia devi accettare momenti duri, io ci metto il massimo dell'impegno e cerco di farmi trovare pronto".

Dal Galatasaray alla Roma: due gol pesanti in 5 giorni

Dal gol al Galatasaray, inutile ai fini della qualificazione in Champions League di mercoledì scorso, alla zampata pesantissima nel recupero contro la Roma. Federico Gatti si conferma uomo dei momenti caldi, capace di lasciare il segno quando la tensione sale e la partita sembra sfuggire di mano. Se contro i turchi era partito titolare, trovando una rete che non era bastata però a evitare la beffa, all’Olimpico il copione è stato diverso ma altrettanto significativo. Entrato all’88’ al posto di Bremer, Gatti ha avuto il tempo di calarsi subito nel clima rovente del finale. Poi, al 93’, sugli sviluppi della punizione battuta da Zhegrova, si è fatto trovare al posto giusto nel cuore dell’area: tocco ravvicinato, pallone in rete e 3-3 che sa di liberazione per la Juventus. Una giocata da attaccante aggiunto, di istinto e determinazione, che ha evitato a mister Spalletti una sconfitta pesantissima nella corsa Champions. Con quello segnato alla Roma sono quattro i gol stagionali in 21 presenze: numeri importanti per un difensore centrale. Gatti non è soltanto solidità e marcatura, ma anche presenza costante sui palloni sporchi e sulle palle inattive. In una stagione fatta di alti e bassi, la sua capacità di incidere nei momenti decisivi resta una certezza per la Vecchia Signora. Che, anche per questo motivo, a gennaio ha deciso di rispedire al mittente le avance del Milan e prima ancora quelle del Napoli.