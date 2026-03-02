L'Inter spinge per il rinnovo di Dimarco: restano da limare i dettagli economici

Federico Dimarco è molto più di un esterno: per l’Inter è un valore aggiunto che pesa quanto un centravanti. Con il gol - splendido - segnato al Genoa, il laterale mancino ha toccato quota 6 reti in campionato, alle quali si sommano 15 assist. In totale fanno 21 partecipazioni dirette ai gol della squadra di Cristian Chivu: numeri che, come sottolinea Tuttosport, non hanno eguali in Italia e sono rari anche nei top cinque campionati europei.

L’unico a fare meglio è Michael Olise del Bayern Monaco (10 gol e 16 assist), ma con un ruolo da esterno offensivo puro, non certo da tutta fascia. Dimarco, invece, abbina corsa, copertura e qualità, risultando determinante in ogni zona del campo. E c’è di più: il classe ’97 è a un solo assist dal record storico della Serie A da quando vengono registrati questi dati, primato che appartiene ad Alejandro “Papu” Gomez, autore di 16 assist nella stagione 2015/2016.

Numeri che alimentano i sogni di double scudetto-Coppa Italia e che spingono il club ad accelerare per il rinnovo. Il contratto scade nel 2027, ma l’intesa per prolungare fino al 2030 è vicina. Restano da definire i dettagli economici: Dimarco è ormai al livello dei top come Barella, Calhanoglu e Bastoni. Anche per allontanare le sirene di Arsenal e Manchester United, l’Inter vuole blindare uno dei suoi simboli.