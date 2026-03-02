Di Canio: "La Juve aveva grinta anche prima dell'arrivo di Spalletti: ricordate Inter o Dortmund"

L'ex attaccante Paolo Di Canio, intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport, ha commentato la prestazione della Juventus contro la Roma all'Olimpico (3-3 il risultato finale in rimonta):

"Le rimonte? La grinta la Juve ce l'aveva anche prima dell'arrivo di Spalletti, vedi la partita contro l'Inter, vedi la rimonta col Dortmund a inizio stagione, vedi l'anno scorso con Thiago Motta quando vince a Lipsia proprio con gol di Conceicao. Il problema è che magari ora aveva trovato la quadra a livello di principi di gioco.

Tutti sembravano più adeguati alla maglia che portano, ma il livello tattico, tecnico e di scelte nell'ultimo quarto dalla porta avversaria del primo tempo all'Olimpico è stato qualcosa di clamoroso. Perché il piano tattico ha funzionato, ma tu arrivi 15 volte lì e non c'è stata una volta che sei stato pericoloso".