Di Canio su PSG-Bayern Monaco: "Quando hai quei giocatori davanti, come fa a chiuderti dietro?"

Dagli studi di Sky, Paolo Di Canio torna sullo spettacolare 5-4 tra PSG e Bayern Monaco nell’andata della semifinale di Champions League:

“Quando hai quei cinque giocatori davanti, come fai a metterti dietro a difendere e sperare di ripartire? Poi il PSG è stato anche costretto, perché il Bayern è più corale. Negli ultimi 30 metri entrambe hanno giocatori che possono fare la differenza in maniera incredibile”.