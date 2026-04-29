Di Canio su PSG-Bayern Monaco: "Quando hai quei giocatori davanti, come fa a chiuderti dietro?"
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Dagli studi di Sky, Paolo Di Canio torna sullo spettacolare 5-4 tra PSG e Bayern Monaco nell’andata della semifinale di Champions League:
“Quando hai quei cinque giocatori davanti, come fai a metterti dietro a difendere e sperare di ripartire? Poi il PSG è stato anche costretto, perché il Bayern è più corale. Negli ultimi 30 metri entrambe hanno giocatori che possono fare la differenza in maniera incredibile”.
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