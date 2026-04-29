Seedorf: "Saka è troppo importante per rischiarlo, verrà il suo momento"

Clarence Seedorf, ex centrocampista di Real Madrid e Milan, ha parlato dell'Arsenal ai microfoni di Prime Video: "Saka è troppo importante per rischiarlo e la rosa è davvero tanto forte, sarà molto utile anche al ritorno. Da giocatore mi sarebbe piaciuto iniziare e magari uscire prima, però credo sia una questione solo fisica".

Arteta ha voluto cambiare il modo di pensare dell'Arsenal, notoriamente una squadra che gioca bene ma che vince poco. Adesso lavora tanto sulla fase difensiva e sui calci piazzati: hanno dei grandi specialisti, anche se ultimamente non fanno più la differenza come prima, gli altri hanno preso delle contromisure".