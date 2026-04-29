Capello: “PSG-Bayern folle, ma Atletico e Arsenal possono sorprendere”

Dagli studi di Sky, Fabio Capello torna sullo spettacolare PSG-Bayern Monaco di ieri sera e analizza la sfida tra Atletico Madrid e Arsenal:

“Ieri sera hanno corso entrambe come pazzi. Le statistiche sono spaventose: chi aveva il pallone disponeva di una qualità tale da riuscire ad arrivare in porta nonostante la velocità dei rientri difensivi.

Atletico e Arsenal? Sono due squadre forti, con l’occasione di conquistare la finale pur non partendo tra le favorite. Ci sono tante squadre più accreditate, come Real Madrid e Barcellona, che però sono già uscite”.