Atalanta, Percassi: "Il Settore Giovanile non è fatto per vincere titoli, ma fa piacere..."

Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera: "Siamo contenti, un gruppo che è cresciuto molto. Si sono meritati questa soddisfazione. Sicuramente motivo di soddisfazione per il settore giovanile. Quindi siamo molto contenti. L'Atalanta nel settore giovanile, la sua storia e per noi come famiglia era rappresenta il futuro di questa società e ci crediamo molto. Siamo cresciuti lì, il nostro modo intendere il calcio.

È il nostro modo di fare ed è quello che ci piace fare. Proviamo un enorme soddisfazione quando vediamo dei ragazzi che magari sono cresciuti da quando erano piccolini e arrivano in prima squadra. Poi magari vanno altrove ma sono cresciuti qui nell'Atalanta. Il settore giovanile non è fatto per vincere i titoli per come lo intendiamo noi è ovvio che quando arrivano queste soddisfazioni però fanno molto piacere. Quindi questa sera una serata di gioia e siamo molto contenti".