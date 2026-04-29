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Atalanta, Percassi: "Il Settore Giovanile non è fatto per vincere titoli, ma fa piacere..."

Atalanta, Percassi: "Il Settore Giovanile non è fatto per vincere titoli, ma fa piacere..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 20:44Serie A
Simone Lorini

Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera: "Siamo contenti, un gruppo che è cresciuto molto. Si sono meritati questa soddisfazione. Sicuramente motivo di soddisfazione per il settore giovanile. Quindi siamo molto contenti. L'Atalanta nel settore giovanile, la sua storia e per noi come famiglia era rappresenta il futuro di questa società e ci crediamo molto. Siamo cresciuti lì, il nostro modo intendere il calcio.

È il nostro modo di fare ed è quello che ci piace fare. Proviamo un enorme soddisfazione quando vediamo dei ragazzi che magari sono cresciuti da quando erano piccolini e arrivano in prima squadra. Poi magari vanno altrove ma sono cresciuti qui nell'Atalanta. Il settore giovanile non è fatto per vincere i titoli per come lo intendiamo noi è ovvio che quando arrivano queste soddisfazioni però fanno molto piacere. Quindi questa sera una serata di gioia e siamo molto contenti".

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