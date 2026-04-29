Condò: "PSG-Bayern l'epifania del calcio offensivo. Atletico e Arsenal non seguono lo stesso copione"

Dagli studi di Sky, Paolo Condò analizza la sfida tra Atletico Madrid e Arsenal, tornando anche sullo spettacolo del Parco dei Principi con il 5-4 tra PSG e Bayern Monaco:

“Ieri sera abbiamo assistito all’epifania del calcio offensivo: il desiderio di vincere segnando un gol in più dell’avversario. Ci siamo divertiti tantissimo, ma non è l’unico calcio possibile. Esistono tanti modi di giocare: Atletico e Arsenal non seguono il copione di PSG e Bayern.

I Gunners hanno fatto delle palle inattive un fattore dominante; dall’altra parte l’Atletico è stato Miranda-Godín e una ciurma da peggiori bar di Caracas. Questo è stato il suo fascino. Oggi il calcio dell’Atletico si è un po’ ingentilito grazie ad Antoine Griezmann: tutti vorrebbero vincere per lui. In ogni caso, questa sera sarà la sua ultima partita al Metropolitano in Champions League”.