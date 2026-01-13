Audero: "Juve in netta crescita, lotterà per lo Scudetto. Rigore di Yildiz? Con il senno di poi..."

Emil Audero, portiere della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il ko per 5-0 contro la Juventus, ritornando sul rigore parato a Yildiz, che però ha segnato sulla ribattuta: "È un peccato, pensavo si vedesse un po' di più. Con il senno di poi, ero convinto che con la deviazione potesse andare da un'altra parte. Quante volte succede, è girata un po' male. Mi aveva portato una gioia, ma a metà perché, tempo di rialzarmi, ed è finita di nuovo sui piedi di Yildiz".

La Juventus vi ha messo sotto fin da subito.

"Assolutamente. La Juve è in netta crescita, lo hanno dimostrato nelle ultime partite, si è ritrovata, è ben allenata. Per noi è stata molto dura, dobbiamo archiviarla velocemente, anche perché ci saranno gare più abbordabili forse tra poco".

Lei ha vissuto una Juventus di personalità quando ha giocato a Torino. L'ha ritrovata così?

"Sì. Ho avuto la fortuna di vivere uno spogliatoio pesante e importante, porterò quei momenti sempre con me, mi hanno dato tanto in termini di insegnamento. È difficile paragonare le stagioni, ma posso dire che ho visto una Juventus con una bella intensità. Sono curioso di vedere fino a dove si possono spingere, la metto tranquillamente in lotta per lo Scudetto".