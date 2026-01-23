Bailey rientrato all'Aston Villa, Emery approva: "Domenica ci sarà, non ha bisogno di adattamento"

In conferenza stampa dopo il successo di ieri del suo Aston Villa contro il Fenerbahce in Europa League, il tecnico spagnolo Unai Emery ha parlato anche del ritorno alla base di Leon Bailey, attaccante esterno che ha interrotto anzitempo il suo prestito alla Roma facendo così ritorno a Birmingham:

"Leon è tornato e ora credo che potrà darci una mano molto velocemente. Non ha bisogno di un tempo di ambientamento, ci conosce già molto bene. E' tornato qua in ottima forma e quindi per domenica è a disposizione. Ora quello che ci manca davanti è un sostituto di Malen, poi saremo a posto".