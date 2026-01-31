Al posto di Arbeloa al Real Madrid? Emery replica con fermezza: "Non ho nulla da dire"

Unai Emery tira dritto per la sua strada con le orecchie tappate. Le sirene di mercato non sembrano turbare l'allenatore dell'Aston Villa, blindato da un contratto fino al 2029. Ma nelle ultime ore sono rimbalzate voci dalla Spagna che proprio il tecnico 54enne sia il favorito numero uno per succedere ad Alvaro Arbeloa qualora il Real Madrid decidesse di cambiare guida tecnica nuovamente, ma al termine della stagione.

Un possibile interesse del club di Florentino Perez per Emery ha trovato subito ampia risonanza anche in Inghilterra. Infatti non sorprende che subito dopo la vittoria in rimonta dei Villans contro il Salisburgo (3-2) risultato che ha garantito il secondo posto nella "Fase Campionato" di Europa League — Emery è stato incalzato sulla questione.

La replica del tecnico spagnolo è stata categorica e ferma: "Non ho nulla da dire al riguardo", le parole riprese da MARCA. Dunque porta chiusa a ogni tipo di speculazione. Il suo percorso a Villa Park intanto è impeccabile, arrivato nell'ottobre 2022 con la squadra in piena lotta per non retrocedere, ha prima ottenuto la salvezza, poi nella stagione 2023-24 ha riportato il club in Champions League dopo ben 40 anni di assenza. E quest'anno i Villans sono in corsa su tre fronti, ossia Premier League, Europa League ed FA Cup. Rispettivamente al terzo posto e a soli 4 punti dall'Arsenal, mentre è già qualificato agli ottavi di EL. Manca invece la sfida di coppa inglese contro il Newcastle nei sedicesimi.