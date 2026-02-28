Aston Villa, Emery ammette: "Alcuni tifosi e anch'io sognavamo di vincere la Premier League"

La sconfitta per 2-0 in Premier League contro il Wolverhampton, fanalino di coda, ha lasciato il segno in casa Aston Villa. A fine gara Unai Emery non ha nascosto la delusione, ma ha scelto parole chiare per rileggere il percorso stagionale, spostando il focus dagli slogan ai traguardi concreti.

“Alcuni tifosi, forse anche io, sognavano di vincere la Premier League”, ha ammesso il tecnico. “Oggi il nostro obiettivo è entrare nella top five e qualificarci per la Champions League”. Un bagno di realismo dopo un ko inatteso, che però non cancella quanto di buono fatto finora.

Emery ha difeso la prestazione dei suoi, soprattutto per quanto mostrato nel primo tempo: “Abbiamo dominato e creato occasioni. Poi eravamo stanchi e abbiamo giocato in modo molto aperto. Loro hanno buoni giocatori e ci hanno punito”. Il tecnico ha riconosciuto che la sconfitta fa parte di un cammino comunque positivo: “Non abbiamo ottenuto ciò che volevamo oggi, ma le posizioni di vertice sono ancora alla nostra portata”.