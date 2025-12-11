TMW Pisa su Baldanzi e Valentin Carboni, ma al Genoa cambia lo scenario. Il punto

Si avvicina il mercato di gennaio e il Pisa fra gli altri profili è a caccia di ulteriore qualità per il proprio centrocampo. Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato di come il Pisa sia pronto a offrire un prestito oneroso per Tommaso Baldanzi.

Il giocatore però vive un momento differente rispetto alla scorsa estate, quando sembrava ad un passo dall'addio: ora vuole giocarsi le sue carte a Roma con Gian Piero Gasperini che lo tiene in stretta considerazione. Su di lui non è certo tramontato l'interesse anche da parte dell'Hellas Verona, che da parte sua ha Paolo Zanetti, un tecnico che lo conosce bene, ma anche i gialloblu dovranno attendere di capire come si muoverà il club giallorosso in inverno nel reparto avanzato.

Il Pisa è interessato anche a Valentin Carboni. In casa Genoa però secondo quanto raccolto dalla nostra redazione al momento non ci sono situazioni in uscita e il giocatore vorrebbe trovare continuità e tranquillità con il Grifone. A maggior ragione visto l'arrivo di Daniele De Rossi in panchina, con il quale può giocarsi le sue carte ripartendo da zero.