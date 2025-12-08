TMW Baldanzi è seguito da Hellas Verona e Pisa. Ma vuole restare per giocarsi le proprie carte

Tommaso Baldanzi via dalla Roma a gennaio è una possibilità. Perché Gian Piero Gasperini ha chiesto due pedine per il suo attacco, un esterno a sinistra di piede destro - con sondaggi per Federico Chiesa negli ultimi giorni - e poi un centravanti, perché Ferguson e Dovbyk non hanno convinto appieno. Se i giallorossi dovessero centrare entrambi gli obiettivi, ecco che l'ex Empoli potrebbe finire sul mercato, anche eventualmente come pedina di scambio.

Nelle ultime settimane si è parlato di uno scambio possibile con l'Hellas Verona per Giovane. Gli scaligeri vorrebbero Baldanzi per il proprio reparto offensivo, ma senza sacrificare il brasiliano, ancora in gol contro l'Atalanta con un tiro da fuori - seppur deviato - e con una valutazione fra i 15 e i 20 milioni di euro, inseguito da molte squadre di primo livello.

Poi c'è il Pisa. I nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio e potrebbero proporre un prestito oneroso. Dall'altro lato Baldanzi non ha intenzione di andare via, perché vuole giocarsi le proprie carte in giallorosso. Anche ieri è stato schierato da titolare, come falso nove, nella gara contro il Cagliari persa da uno a zero, venendo sostituito dopo otto minuti del secondo tempo.