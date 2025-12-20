Roma, Baldanzi: "In partita fino alla fine, ci manca qualcosa nella parte finale"

Tommaso Baldanzi, attaccante della Roma, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida persa 2-1 contro la Juventus: "Abbiamo fatto una buona partita, giocata alla pari contro una squadra forte. Sicuramente è mancato qualcosa, perché ne siamo usciti sconfitti ma siamo rimasti fino alla fine in partita e questo ci fa onore".

Cosa sta mancando negli scontri diretti?

"La partita la facciamo sempre, però la classifica alta si fa anche con quelli. C'è mancato qualcosa nel girone d'andata, cercheremo di vincerli in quello di ritorno".

Dove si può migliorare?

"Ci manca quel qualcosa nella parte finale, non so dire di preciso cosa. Continueremo ad ascoltare il mister, lavoriamo bene ogni settimana e spero che ci riusciremo il prima possibile".