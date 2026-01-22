Baldanzi-Venturino, stessa formula: Genoa e Roma discutono i dettagli dello scambio
Si sta chiudendo in queste ore l'affare che porterà Tommaso Baldanzi a vestirsi del rossoblù del Genoa e Lorenzo Venturino alla Roma: i rossoblù stanno definendo le modalità del trasferimento che dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto, per entrambi i giocatori.
I due club stanno lavorando sulle parti contrattuali e sulle condizioni per l’eventuale riscatto dei due. Baldanzi in due anni ha collezionato 54 presenze in Serie A con la maglia della Roma, con un gol quest'anno e uno in quello scorso, evidenzia Sky Sport.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
