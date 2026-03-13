Avellino, Daffara verso la convocazione con l'Under 21. E il club punta a confermarlo

L’ascesa di Giovanni Daffara non sembra arrestarsi e presto potrebbe arrivare la prima chiamata da parte dell’Italia Under 21 . Lo scrive Il Mattino spiegando che Silvio Baldini è pronto a inserire il classe 2004 nella lista dei convocati per le sfide di qualificazione al prossimo Europeo contro Macedonia del Nord (giovedì 26) e Svezia (martedì 31).

Un premio per la stagione che il calciatore di proprietà della Juventus sta vivendo. Arrivato come secondo del più esperto Antony Iannarilli infatti Daffara lo ha scalzato dal ruolo di titolare collezionando finora 20 presenze in Serie B con tre clean sheet e prestazioni sempre in crescendo e anche una certa maturità nel guidare il reparto arretrato.

Il futuro

Grazie a queste prestazioni il suo nome è tornato di moda in casa Juventus che starebbe pensando a lui come vice al posto di Perin nella prossima stagione alle spalle di un titolare che potrebbe non essere Michele Di Gregorio, ma l’Avellino e il suo direttore sportivo Mario Aiello sperano di poter ottenere il rinnovo del prestito nella prossima stagione o in alternativa esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo in modo tale che se il club bianconero lo vorrà dovrà esercitare il controriscatto. In questo modo l’Avellino piazzerebbe una plusvalenza importante.