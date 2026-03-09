Ban: "Il rinnovo di Vlahovic sarebbe un gran regalo per i tifosi della Juve. Poi all in su Carnesecchi-Tonali"

Zoran Ban, ex calciatore bianconero nella stagione 1993/94, a TuttoJuve.com parla così del mercato bianconero dopo il successo sul Pisa: "I campionati vengono vinti dai giocatori forti, poi spetterà alla società e anche a Spalletti stabilire chi meriterà di giocare ancora per questa squadra. A me piacerebbe il rinnovo di Vlahović, lui è l'attaccante giusto per la Juventus dei prossimi anni. Con i rinnovi di Yildiz e McKennie già acquisiti, sarebbe decisamente un passo in più. Se Vlahovic dovesse rinnovare, questo sarebbe un bellissimo regalo che la Juventus farebbe ai suoi tifosi".

Sul mercato ha poi aggiunto: "In porta dovresti prendere il migliore in questo momento. Il mio sogno è Gigio Donnarumma, ma penso sia impossibile strapparlo al City. Per questo farei all-in su Carnesecchi e anche su Tonali, per me c'è bisogno di un centrocampista forte da aggiungere a quelli già presenti. Tifo per lui o per Bernardo Silva, un altro che farebbe la differenza in Italia".

I numeri della stagione di Vlahovic con la maglia della Juventus

Sono 17 le presenze del serbo in stagione con la maglia bianconera, 13 in campionato e 4 in Champions League: stesso bottino di gol, 3 gol in campionato e 3 in coppa.