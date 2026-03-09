Di Nardo re delle doppiette: tre nelle ultime quattro gare. E il Pescara torna a sperare

La stagione di Antonio Di Nardo sembra essere svoltata a cavallo fra febbraio e marzo coincidendo con il risveglio di un Pescara che sembrava destinato a tornare in Serie C dopo appena un anno e che ora vede aumentare le possibilità di salvezza. Il centravanti classe ‘98 con la doppietta contro il Bari ha infatti raggiunti la doppia cifra portandosi a 11 gol in 29 presenze in quella che è la sua prima vera stagione fra i cadetti dopo le sei presenze col Latina di quasi dieci anni fa.

Re delle doppiette - La Vipera nelle ultime quattro gare ha messo a segno sei reti, più di quanto fatto nelle 25 precedenti e contro il Venezia ha interrotto una astinenza che durava da inizio dicembre. Ma soprattutto Di Nardo è riuscito nella non facile impresa di mettere a segno tre doppiette, più un assist contro il Palermo, contro Venezia appunto (nell’unica sconfitta delle ultime cinque), Frosinone e Bari. Una rinascita legata anche all’arrivo a gennaio di giocatori dal tasse tecnico indiscutibile come il regista Gaston Brugman e Lorenzo Insigne che hanno portato quella scossa positiva che il presidente Sebastiani si aspettava da loro e dal resto della formazione di Gorgone. “Di Nardo dimostra che basta vedere i giocatori, di buoni ce ne sono anche nelle categorie inferiori”, ha spiegato proprio il numero uno abruzzese dopo la bella vittoria sul Bari nell’ultimo turno.

Caccia al record personale - Se questa è logicamente già la miglior stagione in Serie B in carriera, per Di Nardo ora l’obiettivo è farla diventare la migliore di sempre: il classe ‘98 ha già eguagliato il suo record fra i professionisti (11 reti in 38 presenze con l’Arezzo lo scorso anno) ed è appena a due gol da quelle 13 reti nella stagione regolare messe a segno con la maglia del Campobasso in Serie D nel 2023/24 (a cui poi se ne aggiunsero altre 4 nella Poule Scudetto). Un obiettivo alla portata, specialmente se continuerà a tenere la media realizzativa dell’ultimo mese.